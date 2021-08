L’Algérie organise une conférence sur la sécurité au Sahel

Véhicule des casques bleus de la Minusma entre Mopti et Djenné, dans le centre du Mali, le 28 avril 2019 (photo d'illustration). © MICHELE CATTANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Algérie, désireuse de reprendre l'initiative en matière de lutte contre le terrorisme, organise à partir de ce mardi 10 août, et ce pendant deux jours, une conférence sécuritaire au Sahel. Elle a invité des responsables politiques et sécuritaires des cinq pays subsahariens (Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et Mauritanie) à Alger. La réunion aura lieu en présence également des responsables de la Mission onusienne au Mali, ainsi que d'une délégation de l'Union africaine.