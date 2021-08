Nouveau signe de réchauffement entre le Rwanda et le Burundi

Ce week-end, des gouverneurs de province du Rwanda et le Burundi se sont rencontrés au Rwanda, réunion accompagnée d'un échange de bières entre les deux communautés. Le Rwanda et le Burundi étaient à couteaux tirés depuis la crise politique de 2015, née autour de la candidature à un troisième mandat de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza. Mais depuis environ un an, la normalisation est en cours.