Guinée : l’opposant Abdoulaye Bah, proche de Cellou Dalein Diallo, retourne en prison

En Guinée, l’opposant Abdoulaye Bah, membre de la direction nationale de l’UFDG, la principale formation de l’opposition du pays, qui avait été remis en liberté conditionnelle pour raisons de santé il y a trois semaines, a été renvoyé en prison pour avoir, selon le ministère guinéen de la Justice, « violé » les conditions de sa libération.

Avec notre correspondant à Conakry, Mokhtar Bah

Abdoulaye Bah, haut responsable de l'UFDG, très proche de l’opposant Cellou Dalein Diallo, avait bénéficié d'une liberté conditionnelle et était sorti de prison le 17 juillet avec trois autres membres de cette formation, Ibrahima Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo et Cellou Baldé. Son avocat Me Mohamed Traoré se dit indigné au micro de RFI

Cette affaire est strictement politique Me Mohamed Traoré, avocat d'Abdoulaye Bah

La justice guinéenne, sollicité par RFI, n’a pas souhaité faire de commentaire sur cette affaire.

