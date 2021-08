RDC: deux officiers condamnés à perpétuité pour une bagarre à Goma

La justice militaire a condamné mardi 10 août deux officiers de l'armée à la prison à vie. Il s'était bagarrés, le 3 août dernier, à l’aéroport de Goma, dans le Nord-Kivu, une province placée sous état de siège depuis trois mois. Un jugement qualifié d'excessif par la défense, mais exemplaire pour les autorités.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

La vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. Les deux officiers ont été jugés en flagrance devant la cour militaire du Nord-Kivu. En plus des coups et blessures volontaires, les juges ont retenu l’infraction de violation des consignes, comme l'avait proposé le procureur.

Par « le fait pour le major, le prévenu Rimenze, et pour le capitaine Mujito, de se livrer à une bagarre ouverte, s’offrant ainsi en spectacle au public, les prévenus n’ont pas seulement porté atteinte à la dignité et à l’état de leur profession, mais jeté l’opprobre aux forces armées ainsi qu’à la police nationale congolaise. »

C’est un signal fort pour les troupes, affirme le major Guillaume Njike, porte-parole de l’armée au Nord-Kivu. « L’arrêt que vient de rendre la cour a un caractère non seulement pédagogique, mais aussi dissuasif. Cela pourra permettre aux officiers et hommes de troupes, surtout pendant cet état de siège, d’avoir un comportement exemplaire », estime-t-il.

Me Ruffin Lukoo, l'un des avocats de la défense, juge la peine excessive. « Pour s’être battus, qu’on vous condamne à la prison à vie, cette peine est extrêmement sévère et extrêmement lourde. Nous allons faire appel à la Haute Cour militaire de Kinshasa pour que les juges d’appels puissent examiner les mérites par rapport à l’insuffisance des motivations et la peine extrêmement lourde ».

Les deux officiers, bien que condamnés à perpétuité, n’ont pas été radiés de l’armée.

