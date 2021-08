RDC: polémique suite à nomination d’un ex-rebelle à la tête du nouveau programme DDR

Rebelles du M23 dans une rue de Goma, le 20 novembre 2012 (Image d'illustration). Reuters

Après moult critiques de la société civile et plusieurs recommandations de l’ONU, la RDC veut relancer son programme DDR (Désarmement, Démobilisation, Réintégration) et trouver des solutions pour les milliers de combattants qui ont posé les armes ces derniers mois. Félix Tshisekedi a signé, le 4 juillet 2021, l’ordonnance qui créé le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS).