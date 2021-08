RDC: un nouveau programme de réinsertion des anciens combattants va voir le jour

Kalachnikovs, en RDC. Le nouveau programme remplaçant le DDR implique une composante communautaire dans la réinsertion. John WESSELS / AFP

Le dispositif de DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion), longtemps considéré comme l'un des maillons faibles de la stratégie de lutte contre les groupes armés dans l'Est, va connaître un changement d'orientation. Un nouveau programme est désormais créé. Il prend le nom de Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire (P-DDRCS), et remplace toutes les initiatives précédentes. Il viendra également appuyer les opérations militaires en cours.