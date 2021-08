Tchad : un affrontement entre agriculteurs et pasteurs fait une vingtaine de morts

Un troupeau d'un pasteur tchadien dans la région de Ouaddaï, à l'est du Tchad. (Photo d'illustration). AFP - AMAURY HAUCHARD

Au Tchad, un conflit intercommunautaire a fait plus de vingt morts le week-end dernier. A l’origine, un conflit foncier opposant deux communautés dans la province du Hadier Lamis, non loin de la capitale. Un conflit qui est la conséquence des difficultés de la justice à trancher les différends entre agriculteurs et éleveurs.