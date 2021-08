Le Maroc reçoit la visite du ministre israélien des Affaires étrangères

Des touristes israéliens débarquent à Marrakech, le 25 juillet 2021 sur le premier vol commercial direct entre Israël et le Maroc. Illustration.

Le chef de la diplomatie israélienne Yaïd Lapid est arrivé à Rabat ce mercredi 11 août pour un déplacement officiel de deux jours. C'est une nouvelle étape dans la normalisation des relations diplomatiques entre l'État hébreu et le royaume chérifien.

Cette visite était prévisible depuis janvier après la nomination de l’ancien ambassadeur d’Israël en Égypte, David Govrin, comme chargé d’Affaires à Rabat. Il sera donc à la tête de cette mission diplomatique dont la réouverture est attendue depuis 20 ans après sa fermeture pendant la deuxième intifada, le soulèvement palestinien. La dernière visite d’un chef de la diplomatie de l'État hébreu remonte à 18 ans, c’était à l’époque le ministre des Affaires étrangères Silvan Shalom.

Les deux pays avaient normalisé leurs relations il y a huit mois, sous l'impulsion de l’administration de l'ancien président américain Donald Trump, en signant une déclaration tripartite Maroc-États-Unis-Israël à Rabat le 22 décembre 2020.

La plus importante communauté juive d'Afrique du Nord

Cette représentation hautement symbolique devra travailler à la consolidation des relations bilatérales dans les domaines comme le tourisme, l’économie, la santé et la culture. Car le Maroc abrite la plus importante communauté juive d’Afrique du Nord. On estime aujourd’hui à 3 000 le nombre de juifs vivant dans le pays, tandis qu'environ 700 000 juifs d’origine marocaine vivent en Israël.

La prochaine étape devrait donc être l’ouverture d’un bureau de liaison du Maroc à Tel-Aviv. Lors de cette visite, le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid rencontrera aussi son homologue Nasser Bourita, avec lequel il devrait signer trois accords de coopération et d’échanges commerciaux.

