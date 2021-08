Libye: guerre de prérogatives militaires entre Haftar et Tripoli

Le maréchal libyen Khalifa Haftar. © Reuters

RFI

Le Libyen Khalifa Haftar était en visite au Caire hier, pour la première fois depuis la fin de la bataille de Tripoli il y a un an, pour des « discussions sur les derniers développements en Libye ». Un déplacement quelques heures après des déclarations qu'il a faites lundi et qui défient le pouvoir de Tripoli. Il affirme ne pas dépendre de ce pouvoir. Des déclarations qui ont ébranlé la capitale libyenne et surtout le camp des islamistes.