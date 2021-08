Sénégal : le budget des uniformes scolaires sème la discorde

Un enseignant sénégalais face à ses élèves dans une école de Tivaouane près de Dakar. SEYLLOU / AFP

Au Sénégal, l’État a prévu un budget de 10 milliards de francs CFA pour financer la confection de tenues scolaires pour la prochaine rentrée 2021-2022, dans le préscolaire et le primaire. Une mesure annoncée par le président Macky Sall en conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion sociale des jeunes au mois d’avril dernier. La mesure est en train d’être mise en œuvre malgré les critiques des syndicats et de la société civile.