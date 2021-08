Algérie: face aux feux de forêt qui ravagent la Kabylie, la population se mobilise

En Algérie, les incendies continuent de faire rage. Le dernier bilan fait état de 69 morts dont 28 militaires envoyés pour contrer la progression des flammes. Douze soldats sont par ailleurs hospitalisés dans un état critique. Le feu est attisé par la chaleur extrême qui touche le Maghreb. C’est la Kabylie qui paye le plus lourd tribut, où plus de 70 départs de feu ont été enregistrés par les autorités.

Avec notre correspondant régional, Matthias Raynal et Victor Mauriat, du service Afrique de RFI

C'est dans les montagnes autour de Tizi Ouzou en Kabylie, que les départs de feux se sont multipliés depuis lundi 9 août. Selon la protection civile, les pompiers algériens, 9 000 habitants ont dû fuir leurs habitations, souvent dans la confusion.

Kamira, une habitante de la région, témoigne : « Il y a une grande panique au niveau des villages, c’est-à-dire que les gens ne savent pas quoi faire : Ils fuient, ils fuient, rapporte-t-elle, à Victor Mauriat, du service Afrique de RFI. Il n’y a plus de contact avec les villages sinistrés. Il n’y a pas de courant, il n’y a pas de réseaux. C’est vraiment infernal. Il y a des villages, on ne sait même ce qui se passe. On est obligé d’envoyer des gens et des fois, les routes sont coupées. »

Les gens ne savant pas quoi faire : ils fuient, ils fuient... Feux en Kabylie: Kamira Nait Said, une habitante de Tizi Ozou Victor Mauriat

Les populations se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés. Des camions remplis de dons sillonnent les alentours de la ville depuis hier après-midi. Mais malgré cette solidarité spontanée, les habitants déplorent l'absence de l'État. Hakim, habite lui aussi la wilaya.

Pour lui, « l’État est démissionnaire. Il n’y a pas d’État à Tizi Ouzou, en tout cas, en Kabylie, il n’y a pas d’État. C’est la population qui essaye de s’organiser et malheureusement, la population n’ayant pas d’expérience, il y a quand même un tout petit peu d’anarchie. La bonne volonté ne suffit pas ! », pointe-t-il.

Tout un pays mobilisé

De Oran dans l’ouest, à Hassi Messaoud dans le Sahara, en passant par Alger, le pays se mobilise en faveur des victimes de cette tragédie, rapporte notre correspondant régional, Matthias Raynal. « On est une cinquantaine de personnes, on a pris avec nous des pelles, des médicaments et des compresses pour soigner les brûlures », constate Amine Ghaoui.Amine Ghaoui enregistre ce message dans un car. Parti de Khenchela, dans l’est, il rejoint alors la Kabylie, à plus de 500 kilomètres et plus de 6 heures de route.

Salim Bechohra vit dans le centre-ville de Tizi Ouzou, il organise quant à lui la distribution de l’aide. « Du lait, du pain, de la Biafine. Ils en ont vraiment besoin. Ils ont fait des appels. Déjà, ça soulage », constate-t-il.

Salim Bechohra croise des véhicules qui viennent de toutes les régions sur l’autoroute. « En plus de ça, je remarque qu’il y a beaucoup de matricules qui viennent d’hors de notre wilaya qui arrivent avec des aides comme des matelas, des couvertures », décrit-il. Des cliniques privées reçoivent les gens gratuitement, les hôtels ou encore les salles des fêtes, réservés normalement aux mariages, se mettent désormais à la disposition des familles privées de logement.

Selon les services du Premier ministre, le pays va déployer aujourd’hui ce jeudi 12 août sur le terrain, deux Canadairs loués à l’Union européenne. De leur côté, les autorités pointent toujours du doigt des incendies criminels, et indiquent que plusieurs personnes ont été arrêtées à travers la wilaya.

L'Afrique du Nord est considérée comme un point chaud du réchauffement climatique. Feux en Kabylie: Benjamin Sultan, climatologue à l'IRD Victor Mauriat

