Cameroun: la garde à vue de la femme d'affaires Rebecca Enonchong soulève des critiques

Rebecca Enonchong, une influente femme d'affaires, a été interpellée et placée en garde vue en début de semaine à Douala. Les raisons de son arrestation restent globalement confuses. Ces avocats dénoncent un « grave abus d'autorité » de la part du système judiciaire alors que de nombreuses voix politiques et de la société civile réclament sa libération.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

Malgré les soutiens qui affluent sur la toile, sous le hashtag #FreeRebecca, Rebecca Enonchong va passer une troisième nuit consécutive à la gendarmerie de Douala.

Mardi matin 10 août, la femme d'affaires demandait le regroupement de toutes les procédures auprès du même enquêteur dans un contentieux familial. Une démarche que le procureur général près le tribunal de grande instance de Douala, qui l'entendait alors à huis clos, aurait jugé cavalière. Il aurait alors instamment appelé à son interpellation pour « outrage à magistrat » et l'a directement fait conduire à la Légion de gendarmerie du Littoral, sans dépôt de plainte préalable et sans qu'elle puisse faire appel à un avocat.

Alors que ses avocats espéraient une remise en liberté ce jeudi 12 août, il leur a été notifié le prolongement de la garde à vue pour « auditions de certains témoins ». Une raison non fondée en droit et totalement illégale protestent ses avocats.

Une femme critique du pouvoir

L'affaire fait depuis des gorges chaudes à Douala, notamment dans les milieux politiques et associatifs. Maximilienne Ngombe, défenseure des droits de l'homme, a ainsi dénoncé « un caprice et un excès de zèle de la part de ce magistrat », pendant que plusieurs chancelleries occidentales, dont la France et le Canada ont marqué leurs inquiétudes et appelé à sa libération.

Les défenseurs des droits de l'homme soupçonnent une affaire politique. Entrepreneuse des nouvelles technologies, Rebecca Enonchong a co-fondé Appstech, une entreprise de logiciels professionnels, ainsi que deux réseaux d'investisseurs pour encourager la tech africaine. Elle préside Afrilabs, le plus grand réseau panafricain de centres d’innovation technologique. Lauréate de plusieurs distinctions internationales, Rebecca Enonchong est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes d'Afrique. Le magazine Forbes l’a classée parmi les dix Femmes Tech Fondateurs à observer en Afrique durant l’année 2014.

Or, Rebecca Enonchong n'a pas sa langue dans sa poche. Elle critique par exemple la politique des autorités dans la région anglophone du Cameroun. Elle fait partie des 20 femmes qui ont écrit au Fonds monétaire international pour qu'il cesse de verser de l'argent au Cameroun, à cause de sa mauvaise gestion des fonds Covid, le fameux Covidgate.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne