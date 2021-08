Feux en Algérie: les communes de Kabylie se démènent pour secourir blessés et sinistrés

Ces incendies, dans une certaine mesure, peuvent s'inscrire dans un cycle des plus naturels qui sur le long terme est vraiment bénéfique pour l'écologie des éco-systèmes, notamment parce qu'ils sont régulateurs, revitalisant pour la biodiversité et puis parce qu'ils participent à aérer ces forêts naturellement très denses. Le problème c'est qu'aujourd'hui, la fréquence de ces incendies est de plus en plus régulière, récurrente et que leur intensité et donc leur impact va de manière croissante. Quelque soit l'origine, naturelle ou criminelle, le fond du problème, c'est que ces forêts ont été rendues de plus en plus fragiles, de moins en moins résilientes notamment à cause de la nature même du développement algérien. Donc les responsabilités sont autant politiques que civiles. Aujourd'hui, ce sont pas seulement les forêts qui sont menacées, mais toute la couverture végétale algérienne qui est en péril.