Égypte-Libye: Haftar redevient l'allié privilégié du Caire

Le Caire mise à nouveau sur son alliance avec le maréchal Khalifa Haftar (notre photo d'illustration), l'homme fort de l'est libyen pour contrer l'influence d'Ankara et des islamistes en Libye. LNA War Information Division/AFP

RFI

La visite cette semaine du maréchal libyen Khalifa Haftar en Égypte, s’inscrit selon Le Caire et Washington dans le cadre des efforts conduits par la communauté internationale pour réussir le processus politique et aboutir aux élections générales en fin d'année en Libye. Par souci d’équilibre, l’Égypte annonce également qu'elle recevra bientôt, pour des consultations plus larges d'autres personnalités libyennes impliquées dans le dialogue politique. Au-delà des efforts pour réussir les futures élections, le pouvoir égyptien semble vouloir renouer avec son ancien allié pour contrer l'influence d'Ankara et des islamistes en Libye.