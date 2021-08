13 août tunisien: les attentes des femmes face à Kaïs Saïed

Cette journée est l’occasion, pour le chef de l'État, de faire un discours en l’honneur des femmes et parfois d’annoncer certaines mesures.

Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise

En Tunisie, le 13 août marque la promulgation du code du statut personnel, important pour les droits des femmes. Ce corpus juridique, qui date de 1956, avait aboli la polygamie, facilité la procédure du divorce. Beaucoup d'associations féministes demandent aujourd'hui sa réforme pour arriver à l'égalité entre citoyens et citoyennes, garantie par la Constitution tunisienne.

L’année passée, le président Kaïs Saïed avait rendu hommage aux femmes agricoles et rurales, mais il avait aussi profité du 13 août pour enterrer le projet politique de son prédécesseur sur l’égalité dans l’héritage. Un conservatisme affiché dont Kmar Bendana, historienne, se souvient…

« Franchement, j’étais très choquée mais en tant qu’historienne, je peux nuancer les choses parce que je pense que la société tunisienne est un corps complexe très vivant, en constante évolution et puis qu’il représente aussi des opinions multiples etc. Et Kaïs Saïed représente une de ces opinions. »

Cette année, certaines militantes féministes attendent au tournant le discours présidentiel comme Ahlem Belhaj, pédo-psychiatre. « Aujourd’hui, on attend l'application de plusieurs promesses, la citoyenneté est un tout pour les hommes et les femmes donc on voudrait un gouvernement paritaire, et surtout surtout toutes les mesures promises par Kaïs Saïed par rapport aux droits sociaux économiques et à la justice sociale. »

L’association tunisienne des femmes démocrates ainsi que la Ligue tunisienne des droits de l’homme ont appelé à la réforme du code du statut personnel pour mettre à toute forme de discrimination et à une meilleure application de la loi 58 contre les violences faites aux femmes, votée en 2017.

