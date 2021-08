La vaccination va bon train partout en Espagne

L’Espagne fait partie des pays qui avancent le plus vite en terme de vaccination contre le Covid. Selon les chiffres officiels, 61% des gens ont reçu les deux doses du vaccin, et 72% une seule dose. À en croire le chef du gouvernement Pedro Sanchez, le pays parviendra à 70% d’immunisation d'ici fin août.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Depuis le début de la crise sanitaire, les partis d’opposition n’ont cessé de critiquer la gestion de la pandémie par le gouvernement en place. Mais même eux reconnaissent que le rythme des vaccinations est rapide. Au printemps, l’Espagne était en retard et que personne n’imaginait que près des deux tiers des gens allait être immunisé au coeur de l’été.

« La clé, c’est la confiance, explique Blanca Rodriguez, sociologue. La grande majorité des Espagnols ont confiance dans l’industrie pharmaceutique, et même si on peut avoir son idée propre sur le gouvernement, on a tendance a suivre les recommandations officielles. »

Le plus étonnant est que les vaccinations vont bon train dans toutes les régions du pays et, à part quelques exceptions, ne provoquent pas de grandes polémiques. Le pourcentage d’Espagnols opposés au vaccin, et critiques à son égard, est faible. Blanca a son idée quand il s’agit d’expliquer ce phénomène d’acceptation massif :

« Je crois que l’Espagnol est éminemment pragmatique et ne veut pas que sa vie soit conditionnée. Par contre, quand il s’agira de vacciner les enfants, je crois et j’espère que les résistances au vaccins seront plus fortes. »

Toutefois, le rythme rapide des vaccinations n’empêche pas que la contagion du variant Delta continue d’être importante.

