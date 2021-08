Mali: des chrétiens choqués par des propos tenus par le ministre des Affaires religieuses

Une vue aérienne de Bamako, la capitale du Mali. (Image d'illustration) GettyImages

Vif émoi dans les rangs du Collectif des intellectuels chrétiens du Mali pour la cohésion sociale, la bonne gouvernance et la paix. Ses membres ont condamné jeudi 12 août les récents propos tenus par le ministre malien des Affaires religieuses et du Culte, Mahamadou Koné. Selon le collectif, lors d’une rencontre publique sur la situation socio-politique du Mali, ce dernier a qualifié le pays de « République islamique », et laissé entendre que tout projet de loi qui ne serait pas en conformité avec les principes de l’islam pourrait être rejeté.