Tchad: des organisations demandent l'aménagement de la détention de l'ex-dictateur Hissène Habré

L'ancien président tchadien Hissène Habré est toujours détenu au Sénégal, depuis sa condamnation à perpétuité en 2016 pour crimes contre l'humanité notamment.

À la demande de sa femme, trois organisations de la société civile ont signé un communiqué dans lequel elles demandent que soient revues ses conditions de détention. AfricaJom Center, la Raddho et le Forum du justiciable mettent en avant son âge et le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19.

Une demande qui ne réjouit pas les victimes. Durant les années où Hissène Habré était au pouvoir, Clément Abaïfouta a passé quatre ans derrière les barreaux. Aujourd'hui représentant de l'association des victimes d'Hissène Habré, il comprend que l'ancien président ait besoin d'être vacciné, mais souhaite que cela se fasse en prison car il ne comprend pas pourquoi ce détenu en particulier aurait droit à un traitement de faveur. « Je suis abasourdi, je suis très déçu parce qu'on ne parle pas des victimes. Lorsque nous étions en prison, il y avait des gens qui étaient âgés de plus de 70 ans. Est-ce que Hissène Habré a daigné avoir un grain d'humanisme ou une faveur pour que ces gens soient libérés ? »

Alioune Tine, fondateur du Think Tank AfricaJom Center, qui a signé la pétition, plaide pour que la santé de l'ancien président soit préservée : « Il faut que l'administration pénitentiaire prenne toutes les dispositions pour voir comment on peut protéger la vie et la santé du détenu Hissène Habré. Il s'agit d'un aménagement provisoire par rapport à l'épidémie qui n'a absolument rien à voir avec une libération totale d'Hissène Habré. »

Une demande qui, selon Alioune Tine, ne trahit pas les combats que son organisation a menés pour la question des droits des détenus.

