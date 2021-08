Afrique du Sud: une ancienne maison de Nelson Mandela transformée en hôtel de luxe

La maison qu'utilisait Nelson Mandela lors de sa présidence a été transformée en hôtel de luxe par sa fondation (Image d'illustration). © MICHEL CLEMENT, DANIEL JANIN/AFP

En Afrique du Sud, il sera bientôt possible de dormir sous l’ancien toit de Nelson Mandela. L’une de ses maisons à Johannesburg, dans laquelle il a habité entre 1992 et 1998, a été entièrement rénovée alors qu’elle se détériorait et elle a été transformée en hôtel de luxe par sa fondation. Le projet, lancé en 2018, est désormais terminé et l’établissement s’apprête à ouvrir ses portes.