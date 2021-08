Côte d'Ivoire: le plan de lutte contre Ebola prêt à être mis en place

Un agent de santé administre le vaccin anti-Ebola à Gueckedou, en Guinée, le 23 février 2021 (Image d'illustration). © Carol Valade/RFI

Depuis l’annonce samedi 14 août d’un cas de la maladie à virus Ebola, les services de santé et les acteurs intervenant dans les épidémies sont mobilisés. La riposte est en cours et se renforce. Dimanche, le ministère de la Santé a élaboré avec les partenaires comme l’OMS, la Banque mondiale, l’Unicef, la Croix-Rouge un plan de prévention et d’autres un plan. Il sera déployé dès mardi dans tout le pays.