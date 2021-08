Madagascar: visite annoncée du président Rajoelina à Paris fin août

A Madagascar, c'est confirmé depuis hier samedi. Le président de la République se rendra bien en France à la fin du mois d'août. Et il devrait rencontrer son homologue, Emmanuel Macron. L'occasion, probablement, d'évoquer les dossiers qui fâchent. Et ils sont nombreux entre les deux pays.

avec notre correspondante à Madagascar, Laure Verneau et Vincent Dublange à la rédaction

Andry Rajoelina est attendu à l'université d'été du MEDEF, le mouvement des grandes entreprises françaises. Ce sera le 25 août. D'après une source proche du dossier, le chef de l'Etat malgache devrait aussi rencontrer son homologue, Emmanuel Macron, deux jours plus tard.

Parmi les dossiers épineux entre les deux pays, il y a d'abord l'actualité immédiate et cette tentative présumée de coup d'Etat, déjouée dans laquelle un Français et un Franco-Malgache notamment sont mis en cause. Il y a quelques jours, le président Rajoelina disait vouloir laisser la Justice travailler et affirmait ne pas avoir « de problèmes dans [s]es relations avec la France ».

Autre sujet de discussion avec les grands patrons du MEDEF, comme avec Emmanuel Macron : l'économie... Plusieurs investissements français sont à l'arrêt sur la Grande-Île. Les barrages de Sahofika et Volobe par exemple, ou encore le terminal Ravinala Airports. Le secteur privé souffre à Madagascar... dans le contexte pandémique, avec des frontières fermées depuis un an et demi... Des investissements extérieurs seraient donc bienvenus...

Mais la tension demeure forte sur un autre point : le dossier des Îles Eparses, ces confettis de terre, situés entre Madagascar et les côtes de l’Afrique australe. Paris et Antananarivo revendiquent leur souveraineté mais c'est bien la France qui les administre. En juin dernier, un décret a d'ailleurs fait de l'Île Glorieuse, une réserve naturelle... Une décision perçue comme une entorse de plus à la souveraineté revendiquée par Madagascar sur les Eparses.

