Nigeria: couvre-feu dans l'État du Plateau après l'attaque de pèlerins musulmans

L'État du Plateau est sous couvre-feu durant 24 heures alors que les tensions augmentent entre communautés chrétiennes et musulmanes. © KOLA SULAIMON/AFP

Le gouvernement de l'État de Plateau a décrété un couvre-feu de 24h sur tout le territoire de Jos, après avoir imposé des couvre-feux de 12h déjà sur Jos Nord et deux autres gouvernements locaux. Samedi 14 août, un convoi de bus transportant des pèlerins a été attaqué. 22 personnes ont été tuées et des dizaines blessées. Les crispations intercommunautaires montent alors que les attaques et représailles se succèdent depuis trois semaines dans la région.