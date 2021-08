Nigeria: une attaque attribuée à une milice chrétienne fait au moins 22 morts

Au moins 22 personnes ont été tuées samedi 14 août dans l'attaque, attribuée à une milice chrétienne, d'un convoi de pèlerins musulmans. Ce massacre a eu lieu dans l'État du Plateau, dans le centre du Nigeria. Une région qui est en proie depuis 20 ans à des clashs interreligieux.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Lagos, Moïse Gomis

C'est à Gada-Biyu, le long de la route reliant l'État de Plateau à celui de Kaduna, que ces pèlerins musulmans sont tombés dans un guet-apens. L'attaque se serait déroulé samedi matin entre 8h et 8h30 TU.

« Un groupe d'assaillants, suspectés d'être des jeunes Irigwe », une communauté majoritairement chrétienne, « ont attaqué un convoi de cinq bus avec des pèlerins musulmans » à bord, a déclaré un porte-parole de la police Ubah Ogaba, « 22 personnes ont été tuées et 14 blessés ». Les passagers revenaient des prières du Nouvel An islamique organisées par Dahiru Bauchi, un prédicateur basé à Kaduna.

La police déclare avoir arrêté six suspects. Le gouverneur de l'État du Plateau, Simon Lalong, a condamné immédiatement cette attaque. Selon un communiqué de son porte-parole, « la sécurité a été renforcée autour de la zone ». Une mesure nécessaire pour prévenir tout risque d'embrasement, car Jos, la capitale de l'État de Plateau, est l'une des villes du Nigeria ayant le plus souffert de massacres interreligieux depuis 2001. Et la moindre étincelle peut réveiller des tensions latentes.

Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis des années secoués plus ou moins régulièrement par des violences entre les éleveurs nomades principalement musulmans et les agriculteurs chrétiens. Ces deux groupes se disputant le contrôle des ressources, de l'eau et des terres.

►À lire aussi : Entretien - Sahel: l’appel des éleveurs face à la crise pastorale et sécuritaire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne