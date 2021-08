États-Unis: New York rend la vaccination obligatoire pour les restaurants et salles de spectacle

Audio 01:20

Une pizzeria à New York dans le quartier de Brooklyn. (Photo d'illustration.) Getty Images via AFP - MICHAEL M. SANTIAGO

Texte par : RFI Suivre 4 mn

C’est une première à l’échelle d’une ville : la vaccination est désormais obligatoire à New York pour aller au restaurant, dans les salles de spectacle et de sport. La métropole, comme le reste du pays, est confrontée à la hausse des contaminations, à cause du variant Delta. Le maire, Bill de Blasio, s’est donc inspiré de l’exemple français pour tenter de relancer une campagne vaccinale qui tourne au ralenti.