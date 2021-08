Côte d'Ivoire: la vaccination contre Ebola commence au CHU de Cocody

Ervebo, le vaccin contre Ebola

Ervebo a été développé par des chercheurs au Canada et est fabriqué par le laboratoire américain Merck. Le vaccin cible le virus Ebola de souche Zaïre, la plus mortelle. C’est cette souche qui en 2013 a frappé la Guinée et s’est ensuite propagée au Liberia et en Sierra Leone faisant plus de 11 000 morts au total. À l’époque, l’ampleur de l’épidémie, la plus importante à ce jour relance la recherche d’un vaccin efficace. En 2019, l’OMS certifie ce premier vaccin contre le virus Ebola. Il est également reconnu par les États-Unis et l’Union européenne. Les données scientifiques rapportent une efficacité de plus de 97 % avec une seule injection pour les plus de 18 ans.



Ce vaccin est en fait composé d’un virus vivant quasiment inoffensif pour l’homme, le virus de la stomatite vésiculaire, et qui est encore affaibli et modifié pour contenir simplement une protéine de l’enveloppe du virus Ebola, ce qui suffit à nos défenses immunitaires pour reconnaître et stopper l’infection. Ervebo ne contient pas le virus Ebola entier et ne peut donc pas transmettre la maladie. L’inconvénient, c’est que ce vaccin doit être conservé entre -60 et -80 °C, mais cela n’a pas empêché son utilisation en RDC, notamment lors de la 10e flambée dans le pays entre 2018 et 2020 ou encore en février 2021 en Guinée.