Congo-B: les défis du nouveau directeur du CHU de Brazzaville

Le ministère congolais de la Santé vient de résilier le contrat qu’il a signé en 2019, et qui courait jusqu’en 2022, avec l’Unité internationale de santé (USI) du Canada en vue d’améliorer la gouvernance du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville. Dans la foulée, un nouveau directeur général a été nommé à la tête de cet établissement.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Aussitôt installé dans ses fonctions le professeur Thierry Ngombé semble avoir pris la mesure de sa tâche. Sa mission est grande et ses défis immenses. Il dit compter sur le personnel, à qui il demande d’être à la fois médecin et alchimiste. Il promet de s’appuyer sur le droit et la justice pour que le CHU redevienne l’hôpital des Congolais.

Ses défis sont grands, car il veut réconcilier les Congolais avec leur structure hospitalière. Une réconciliation qui passe, entre autres, par la lutte contre les passe-droits ou les rétrocommissions. La réhabilitation du système d’adduction d’eau, jugé défectueux, l’acquisition de nouveaux équipements médicaux, le relèvement du plateau technique ou encore la mise en place d’une réserve d’urgence pour l’accès aux médicaments de première nécessité, figurent également au nombre des défis.

Le professeur Thierry Ngombé remplace le Canadien Bernard Raiche. Ce dernier a été relevé après la résiliation par le gouvernement congolais du contrat signé en 2019 avec l’Unité de santé internationale (USI) de Montréal. Un contrat résilié officiellement pour manque de résultats dans la gestion du CHU. Le plus grand hôpital du Congo est toujours présenté par ses syndicalistes comme « un malade comateux ».

► À lire aussi : Congo-B: le directeur sortant du CHU de Brazzaville sous le feu des critiques

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne