Covid-19 en Afrique du Sud: ces bénévoles qui vaccinent à domicile

Alors que l’Afrique du Sud se remet doucement de sa troisième vague, le ministère de la Santé regrette que le rythme des vaccinations diminue ces derniers jours. Dans la région autour de Johannesburg, des associations s’organisent pour que la vaccination soit la plus accessible pour tous, comme l’Association musulmane d’Afrique du Sud.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Le pays a désormais suffisamment d’approvisionnement, et vaccine les plus de 35 ans, mais le nombre de personnes se présentant dans les centres diminue par rapport au début du mois. Seule 12% de la population est pour l’instant vaccinée, et le gouvernement entend ouvrir l’accès aux plus de 18 ans en septembre.

L’Association musulmane d’Afrique du Sud fait partie de ces organisations de la société civile qui se mobilisent pour toucher le maximum de personnes. Elle a déjà mis en place un « drive-in », sur le parking d’une mosquée, et se lance désormais dans la vaccination à domicile, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Tous les matins, Muhammad Varachia trie les demandes de vaccination à domicile reçues en ligne, et sélectionne celles qui sont justifiées. « On en a deux, quatre, six, douze enregistrées pour aujourd’hui. »

Fauteuil roulant

Le jeune secouriste effectue un premier arrêt chez Margherita. Son fils de 22 ans, Kurt, est éligible pour la vaccination, mais il ne peut pas quitter son lit. « Il est tétraplégique, explique-t-elle, il est complètement paralysé. Et le sortir de son environnement pourrait être très mauvais pour sa santé. Quand ils ont annoncé la vaccination pour les plus de 65 ans, je me suis tout de suite dit, "et les personnes handicapées alors ?". Ce sont aussi les plus vulnérables. Donc quand ce service est apparu, c’était comme un miracle. »

Kogi, 49 ans, est quant à elle en fauteuil roulant, et elle aurait continué à repousser la vaccination si ce service à domicile n’avait pas été mis en place : « Cela fait un moment déjà que je remets à plus tard. Avoir quelqu’un qui vient chez moi, plutôt que devoir prendre la voiture pour aller au centre, ça me soulage. C’est plus pratique et moins stressant. »

Pour Muhammad, ce système permet aussi de prendre le temps de rassurer les personnes qui hésitent au moment de recevoir leur dose. « On peut ainsi leur rappeler que c’est pour leur propre sécurité. Ils connaissent sans doute quelqu’un qui est mort du Covid-19, et voici la solution pour se protéger. »

Plus d’une centaine de personnes ont déjà pu recevoir leur vaccin grâce à ce service à domicile.

► À lire aussi : Pfizer-BioNTech va produire 100 millions de doses par an en Afrique du Sud

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne