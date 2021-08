Covid-19: en Guadeloupe la population commence à se vacciner en nombre mais à reculons

En Guadeloupe, le taux d'incidence du Covid-19 dépasse les 2000 cas pour 100 000 habitants. Un record. Mais une lueur d'espoir subsiste avec le plus gros vaccinodrome de l'île, celui de l'aéroport de Pointe à Pitre qui ne désemplit pas, même si les habitants ne s'y rendent pas toujours avec le sourire.

Avec notre envoyé spécial à Pointe-à-Pitre, Pierre Olivier

Neuf heures du matin dimanche 15 août : une longue file d'attente s'est déjà formée devant le vaccinodrome. Une affluence qui ravit le docteur Tony Jacquepont, responsable du centre de vaccination. « Depuis à peu près un mois, nous tournons avec 550 personnes par jour, avec cette dernière semaine un peu plus soutenu, nous arrivons à plus de 600 », révèle le médecin.

Une prise de conscience due, selon-lui, à la réalité de l'épidémie. « Tant qu’on disait que la situation était grave et que les jeunes n’étaient pas touchés dans leur chair, ils n’avaient pas pris conscience, poursuit le docteur Jacquepont. Je crois que tout un chacun, tous les jours, nous entendons, un parent, un proche, une personne connue, décédé. Les gens sont quand même conscients ».

« On est obligé… »

Pourtant dans la file d'attente pour la première injection, c’est plutôt par contrainte que beaucoup de personnes disent être venues. « On ne peut aller nulle part, s’indigne cet homme. Il faut le passe sanitaire pour tout, donc, on est obligé. Moi, je suis là, mais j’ai peur. J’ai plus peur du vaccin que du virus. Avec le virus, il suffit de prendre ses précautions et on vit bien. »

D'autres, plus difficiles à trouver, sont venus plus convaincus. Comme cette dame dans la file d’attente. « Autour de moi, il y a pas mal de personne qui décèdent. Donc, je me vaccine, non seulement pour me protéger, mais pour protéger les autres aussi. »

En Guadeloupe, seul 31% de la population a reçu au moins une dose du vaccin.

