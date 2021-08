RDC: à Kinshasa, la vie reprend après la réouverture des bars et discothèques

La vie a repris, hier dimanche, pour les boîtes de nuit, discothèques, bars et terrasses qui peuvent rouvrir jusqu'à 23h. Cela faisait presque deux mois que les autorités avaient ordonné leur fermeture face à la troisième vague de Covid-19. Celle-ci est sur le déclin, même si le risque de la flambée de nouveaux cas reste permanent.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Des bouteilles de vin, champagne et liqueur jonchent le pavé aux côtés des turbines de Chicha, l’endroit est poussiéreux après deux mois de fermeture. En ce jour de réouverture, pas d’euphorie soudaine dans le bar de Carlinto, sur une rue de la commune animée de Bandalungwa.

« Nous sommes contents de l’ouverture, explique Carlinto, on fait quelques travaux parce qu’on est resté longtemps fermé. On fait quelques retouches. La peinture, nettoyage et quelques achats. »

Devant l’établissement est stationné le camion d’une brasserie. Le maître du lieu attend beaucoup de monde : « 100 personnes, 60 ou 80. On espère qu’il va y avoir du monde, beaucoup de gens. On va renforcer les stocks, acheter de la bière … »

« Le virus ne provient pas des baffles »

Le long des rues adjacentes à Lingwala, autre commune du centre, c’est l’euphorie dans les débits de boissons. Dans cette boîte de nuit, l’une des plus visitées, la vie a aussi repris pour Cédric, le DJ qui apprête sa playlist. « Je suis ravi de retrouver nos clients, tout ce monde. On espère que cet élan va durer car on ne comprenait pas vraiment pourquoi fermer les bars. Le virus ne provient quand même pas des baffles. J’ai passé deux mois de misère. Là j’aurai de quoi payer mes factures. Il faut que le service reste ouvert. »

Une vie qui reprend avec une sensation d'état éphémère, la peur d’une nouvelle fermeture, en cas des flambées des cas, est palpable. Officiellement, le pays compte 1 059 décès sur 53 000 cas détectés depuis la déclaration du premier en 2020. Dans quatre provinces particulièrement touchées par la pandémie (le Haut-Katanga, le Lualaba, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu) des mesures strictes sont maintenues.

