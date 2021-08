En Tunisie, la société civile se mobilise pour les campagnes de vaccination massives

Plus de 540 000 personnes ont reçu leur injection ce dimanche 15 août. Une nouvelle journée nationale de vaccination contre le coronavirus était organisée après le succès de l’édition du 8 août. Les 18-39 ans étaient appelés à se rendre dans plus de 400 centres sur l’ensemble du territoire, gérés en grande partie par des bénévoles.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tunis,Matthias Raynal

Ce sont ces personnes, souvent issues de la société civile, qui permettent chaque semaine à la Tunisie de relever le défi logistique de ces vaccinations de masse. Depuis 7h du matin, Adil Ben Ghazi fait la navette entre les centres de vaccination. Il prend dans sa voiture ceux qui ne disposent pas de moyen de transport.

« Le rôle des bénévoles est très important, insiste-t-il. Primordial. Vous allez voir dans les centres, la majorité des gens sont des bénévoles. Certains viennent aider de leur propre initiative, d’autres font partie d'associations locales, il y a aussi le Croissant Rouge, les Scouts. »

« Revenir à notre vie d’avant »

Le téléphone d’Adil sonne. Prochaine mission devant un centre de vaccination du sud de Tunis. Il va raccompagner chez eux quatre jeunes.

Seifeddine Messaoud est un étudiant de 22 ans. « On sent que les gens sont unis pour réussir cette opération, vaincre la maladie et revenir à notre vie d’avant. On en a marre des masques et de rester enfermés ! (rires) »

À l’entrée du lycée Nouvelle ère, du quartier populaire de Kabbaria, un jeune homme oriente les futurs vaccinés.

« Je m’appelle Thameur Lamri, j’appartiens à l’association “génération contre la marginalisation“. On est là depuis 6 heures du matin. C’est une fierté de participer au succès de ces journées nationales et d’aider à sortir la Tunisie de cette crise »

Beaucoup d’organisations comme celle de Thameur, qu'elles soient culturelles, sociales ou orientées vers d’autres domaines, sont désormais au service du système de santé du pays.

► À lire aussi : Covid-19: la Tunisie cherche à accélérer la campagne de vaccination

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne