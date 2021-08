Incendies au Maroc: plus de 700 hectares brûlés, la mobilisation continue

Une femme assiste, impuissante, à la progression d'un gigantesque incendie dans la région de Chefchaouen, au Maroc, le dimanche 15 août 2021. AFP - FADEL SENNA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que 19 feux restaient encore actifs en Algérie dimanche 15 août, c'est maintenant au tour du Maroc d'être touché par des feux de forêts. Pour le deuxième jour consécutif, les pompiers tentent de lutter contre les flammes. Si les causes de ces incendies ne sont pas encore connues, on sait qu'ils sont attisés par des vents violents et changeants. Plus de 700 hectares brûlés, la mobilisation continue.