Affrontements intercommunautaires au Cameroun: près de 11000 nouveaux réfugiés au Tchad

#Cameroun🇨🇲 Des affrontements causés par un conflit territorial entre les éleveurs arabes et les pêcheurs de l'ethnie Mousgoum ont fait plusieurs morts et des déplacés. C'est ainsi que plus de 10 000 réfugiés sont accueillis à Oundouma (#Tchad🇹🇩) au bord du fleuve Logone. pic.twitter.com/GcMMh2RGPe