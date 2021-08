Mali: plus d'un millier de déplacés après des attaques de jihadistes

Des déplacés fuient des attaques jihadistes dans la zone des trois frontières (Mali, Niger, Burkina Faso). OLYMPIA DE MAISMONT AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après les attaques du 8 août de plusieurs localités maliennes attribuées aux jihadistes, vers la frontière avec le Niger, qui ont fait 42 civils tués, on compte aujourd’hui de nombreux civils déplacés. Plus d’un millier de personnes ont quitté leurs villages pour se rendre à Labbézanga, tout proche de la frontière du Niger, ou plus à l’intérieur du territoire malien. Des ONG se sont rendues sur place.