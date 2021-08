RDC: le gouvernement défend la nomination de Tommy Tambwe à la tête du Programme de désarmement

En République démocratique du Congo, en dépit de critiques de la société civile et du Prix Nobel de la Paix Denis Mukwege sur le profil du coordonnateur du nouveau Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS), le gouvernement affiche son soutien à Tommy Tambwe.

Hier lundi 17 août, lors d’une conférence de presse à Kinshasa, le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a répondu aux détracteurs de l’ancien chef rebelle. Tommy Tambwe est désormais appelé à rassurer les groupes armés, dont certains qu’il a combattus lors de ses passages dans différentes rébellions.

« Nous voulons vivre dans un pays réconcilié où tout le monde a un passé », a déclaré le ministre répondant à notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa. Le ministre se refuse à « citer les noms de rebelles ou d’anciens chefs rebelles pour ressasser le passé de chacun. Aujourd’hui, le plus important pour nous c’est de regarder l’avenir, parce que le profil de celui qui doit diriger le programme du DDRCS est un profil qui doit répondre à un certain nombre de critères. »

On pourra « peut-être au moment venu », rendre public le curriculum vite de Monsieur Tommy Tambwe, poursuit le ministre. « Vous pourrez voir que dans son parcours, il a le bagage qu’il faut, il parle les langues locales, il connait la situation. Après s’il vous faut regarder le passé de chacun de nous, on trouvera toujours des choses à redire ».

Emmanuel Tommy Tambwe Ushindi est un ancien chef rebelle proche du M23.

Mauvais départ? La nomination de l’ex-rebelle Tommy Tambwe pour coordonner le très attendu prog DDR risque de compromettre les efforts de désarmement et de stabilisation en #RDC. Besoin de la confiance des communautés + assainissement. A lire 👉🏼 @hrw_fr https://t.co/JjtEhL4SQa pic.twitter.com/aSgPX8y7et — Thomas Fessy (@thfessy) August 13, 2021

Mais il importe à l'heure actuelle, poursuit le ministre, de soulager la tâche des FARDC et de faire le point sur la situation sécuritaire. « Il faut regarder... les demandes pressantes de l’état-major général... depuis le début de l’état de siège, on enregistre des rendus tous les jours : ces rendus doivent être pris en charge et versés dans un programme qui leur permettra de réintégrer la vie civile. Nous voulons plutôt nous focaliser sur ces besoins-là, y apporter les réponses, pour permettre à nos militaires d’être soulagés progressivement au fur et mesure qu’ils récoltent le nombre de rendus. »

La nomination de Tommy Tambwe avait également suscité la colère du prix Nobel de la paix Denis Mukwege.

