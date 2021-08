Covid-19: les jeunes sud-africains et la population blanche plus réticents face au vaccin

Les jeunes sud-africains et la population blanche sont plus réticents que le reste de la population pour aller se faire vacciner (Image d'illustration). © Luis ROBAYO/AFP

En Afrique du Sud, le gouvernement veut accélérer la vaccination contre le Covid-19. Il s’apprête à ouvrir ses centres de vaccination aux plus de 18 ans. Pour l’instant, seul 7,2% de la population est vaccinée dans ce pays qui est parmi les plus touchés en Afrique par la pandémie. Et bien que 72% dit « accepter » le vaccin selon une étude de l’Université de Johannesburg, certains sont réticents.