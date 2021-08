Mali: un an après le putsch, que devient Ibrahim Boubacar Keïta?

L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. AFP/File

Il y a exactement un an qu'i il n’est plus apparu en public. Pas de déclaration officielle non plus. Lorsqu’il n’est pas à son domicile privé de Bamako, il passe le plus clair de son temps à Abou Dhabi, pour un séjour privé au cours duquel il s’occupe de sa santé. Enquête sur sa nouvelle vie.