Niger: la multiplication des attaques terroristes touche durement l'agriculture

L'agriculture est durement touchée au Niger à cause des attaques répétées des jihadistes sur la population. © BOUREIMA HAMA/AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Niger, la multiplication des attaques des groupes jihadistes dans le nord du pays touche durement le secteur agricole. Alors que la saison des semis bat son plein, les agriculteurs ont de plus en plus de difficultés pour accéder à leurs champs, les éleveurs de bétail se trouvent eux bloqués dans le sud et ratent ainsi la période de transhumance.