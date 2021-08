São Tome-et-Principe: nouveau report du second tour de la présidentielle

Le second tour de l’élection présidentielle à nouveau reporté à São Tome-et-Principe. Ce mardi le Parlement du petit archipel situé dans le golfe de Guinée a voté une « loi d’exception » pour que le scrutin se déroule le 5 septembre prochain. La commission électorale avait déjà reporté le second tour de la présidentielle au 29 août alors qu’il devait avoir lieu initialement le 8 août, suite à des accusations de fraudes lors du premier tour.

La loi adoptée au Parlement prévoit désormais le second tour de l’élection présidentielle au 5 septembre. Le problème est que le mandat du président en exercice doit prendre fin le 3 septembre, soit deux jours avant. En cas de vacances du pouvoir, la loi n’est pas formelle, mais le président du Parlement pourrait prendre l’intérim.

« Or le président du Parlement, Delfim Neves, était candidat à la présidentielle. Il a échoué et est arrivé troisième. Et c’est lui qui a contesté les résultats du premier tour du scrutin », rappelle l’analyste politique Oliveo Diogo, ce qui a débouché sur un le report du second tour. Delfim Neves a également rejeté l’idée d’un vote pour prolonger le mandat du président en exercice le temps de conclure le processus électoral.

Vers une prise du pouvoir par Delfim Neves ?

Pour Oliveo Diogo, il semble clair que Delfim Neves souhaite accéder à la présidence par intérim. « C’est lui qui est à l’origine de toute cette situation », dit-il. Mais quelles sont ses intentions ensuite ? Le politologue s’interroge.

Car si l’opposition accuse le président du Parlement de vouloir renverser le processus électoral. L’analyste rappelle que la Constitution ne permettrait à Delfim Neves de traiter que les affaires courantes s’il devenait président par interim. « Cela ne sera que pour un mois ou deux, et il n’aurait que très peu de pouvoir ».

