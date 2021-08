Reportage

Soudan: les habitants d'el-Kalakla à Khartoum craignent des inondations pires qu'en 2020

La saison des pluies vient de commencer et déjà la crue du Nil est importante. Les habitants de Khartoum craignent des inondations pires qu'en 2020. © ASHRAF SHAZLY/AFP

Texte par : RFI

Au Soudan, les inondations ont déjà touché plus de 50 000 personnes à travers le pays. Les crues du Nil et les pluies intenses ont fait six morts mercredi 18 août dans l’État du Nil au nord de la capitale. Plus de 6 000 habitations ont déjà été détruites selon le Bureau des Nations unies pour les Affaires humanitaires (OCHA). Aujourd’hui, les habitants d’el-Kalakla, un quartier au sud de Khartoum, les habitants craignent que le scénario catastrophique de l’an dernier se répète.