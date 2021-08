Burkina Faso: le bilan de l'attaque de Boukouma passe à 80 morts

Un soldat burkinabè à Ouagadougou (image d'illustration) AFP PHOTO / SIA KAMBOU

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La dernière attaque des groupes jihadistes a fait officiellement 65 morts parmi les civils, 15 gendarmes et 6 supplétifs des forces armées burkinabè. Ces groupes armés s’attaquent de plus en plus au convoi des forces de défense ou à des convois mixtes, surtout dans la région du Sahel. Cela répond à une stratégie de ces groupes de contrôle cette partie du Burkina Faso, selon des spécialistes.