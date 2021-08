Covid-19: des réductions pour les vaccinés dans certains magasins en Afrique du Sud

Seuls 7% de la population sud-africaine est pour l’instant entièrement vaccinée et l’affluence dans les centres, qui était importante lors de l’ouverture de la vaccination aux plus de 35 ans début août, diminue désormais. Pour soutenir l’effort vaccinal, des incitations privées ont vu le jour, avec certaines entreprises qui n’hésitent pas à proposer des avantages à leurs clients vaccinés.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Des cafés gratuits dans une chaîne de restauration ou encore une réduction de 10% une fois par semaine dans tous les magasins d'une grande surface. En Afrique du Sud, les clients vaccinés, comme Aphia, sont choyés :« Je suis en fait rentrée exprès chez moi pour avoir ma carte de vaccination et bénéficier de ces 10 %. Je pense que c’est une bonne idée pour motiver les gens à aller se faire vacciner. Si cela peut aider à arrêter la propagation du virus, pourquoi pas. »

Michelle Kemp est chargée de la communication pour la chaîne de magasins Game qui a mis en place cette opération : « Bien sûr, chacun est libre de son choix, mais nous voulons juste montrer notre reconnaissance envers ceux qui sont sortis et sont allés se faire vacciner. Il y a cette expression qui dit qu’une cuillère de sucre aide à faire passer la pilule. Donc j’espère que si nous remercions les clients qui sont allés se faire vacciner, cela peut en encourager d’autres. Et nous pensons que tout cela peut nous aider à revenir à une vie plus normale. »

Trouver des idées originales

La carotte donc, plutôt que le bâton. Mais cela ne fonctionnera pas pour Mickael, encore très hésitant : « Je suis assez sceptique face au vaccin. Et le fait qu’on ait besoin de nous encourager pour qu’on le reçoive est aussi une raison pour moi de douter un peu. Je vais attendre et voir comment cela évolue, avant de me faire vacciner moi-même. »

Le maire de Johannesburg, Jolidee Matongo, affirme de son côté travailler sur d’autres idées originales afin de récompenser la vaccination.

