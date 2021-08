Covid-19 en Tunisie: la situation sanitaire s'améliore nettement

La présidence tunisienne a annoncé ce mardi 18 août l’allègement du couvre-feu, qui commencera désormais à minuit au lieu de 22h. Une décision prise après l’amélioration de la situation sanitaire. Les principaux indicateurs de l’épidémie de Covid-19 affichent des données encourageantes : diminution du nombre de contaminations et de décès rapportés quotidiennement.

Avec notre correspondant à Tunis, Matthias Raynal

En juillet dernier, une vidéo fait le tour du monde. Le directeur d’un hôpital tunisien, Mourad Thabti, fond en larmes : il n’a plus d’oxygène à donner à ses patients.

« Honnêtement, on n'avait plus les moyens physiques, ni logistiques. Il n'y avait aucune place pour hospitaliser les patients, c'était catastrophique », se rappelle Mourad Thabti, médecin dans une clinique privée du sud de la Tunisie. À son niveau, il a constaté un changement : « Actuellement, on note une accalmie de la crise sanitaire. On voit moins de cas graves qui nécessitent l'hospitalisation au service Covid. »

Depuis le début du mois, le nombre d’hospitalisations a baissé de 25%, permettant de réduire la pression sur les structures de santé. « Il y a quand même une bonne fraction des Tunisiens qui sont vaccinés. Grâce à la vaccination de masse, on a eu une certaine couverture », explique le professeur Hechmi Louzir, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Plus d'un million de doses de vaccins injectées

Deux journées nationales de vaccination viennent d’être organisées dans le pays, permettant l’injection de plus d’un million de doses.

« Je dirais qu'il faut maintenant qu'on se concentre beaucoup plus sur les personnes âgées qui ne se sont pas présentées aux journées portes ouvertes, poursuit le professeur. Car c'est dans ces populations qu'on risque d'avoir des formes sévères. »

Même s’il faut rester prudent, même si l'espoir d’une sortie de crise se profile. Entre le mois de mai et le mois d’août, au plus fort de la quatrième vague, le nombre de morts a doublé, dépassant aujourd’hui les 22 000 victimes. Après l’Afrique du Sud, la Tunisie est le pays le plus endeuillé du continent.

