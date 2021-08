Tunisie: le président Kaïs Saïed toujours seul aux rênes du pays

Le président tunisien Kaïs Saïed, en octobre 2019, lors de sa prestation de serment, à Tunis. REUTERS - Zoubeir Souissi

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Tunisie, plus de trois semaines après avoir pris le pouvoir temporairement, le président de la République, Kaïs Saïed, n’a pas encore proposé de feuille de route ou de nouveau chef du gouvernement, mais il enchaîne les annonces et durcit le ton contre la corruption et les partis politiques.