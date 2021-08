Afrique du Sud: la criminalité remonte en flèche après une accalmie due au confinement

Si la criminalité avait considérablement baissé dans le pays lors du confinement l’année dernière, elle est remontée en flèche cette année. Le ministère sud-africain de la Police a dévoilé ses statistiques pour les mois d’avril à juin. Par rapport à la parenthèse de 2020, l’Afrique du Sud retrouve désormais un niveau de crimes violents un peu plus élevé que celui qu’il connaissait avant la pandémie.

Avec notre correspondante à Johannesbourg, Claire Bargelès

Le nombre de crimes contre les personnes commis entre avril et juin en Afrique du Sud est en hausse de plus de 60% par rapport au même trimestre en 2020. Un chiffre impressionnant, à prendre toutefois avec des pincettes, prévient le ministre de la Police Bheki Cele. Car le pays connaissait une situation « anormale » à cette même époque l’année dernière : il était quasiment à l’arrêt, avec un confinement très strict.

Comparé à 2019, ces crimes sont en fait en augmentation de moins d’1%. Cependant, avec un nombre de meurtres toujours en hausse, plus de 6% par rapport à 2019, l’Afrique du Sud reste l’un des pays les plus violents au monde.

Agressions sexuelles en hausse de près de 5%

Plus de 5 700 homicides volontaires ont été recensés, entre avril et juin, dus en majorité à « des disputes, des cambriolages, des lynchages et des affrontements entre gangs », selon le ministre. Quant au nombre d’agressions sexuelles enregistrées par la police, il a lui aussi augmenté par rapport à 2019, de près de 5%.

Si la situation est donc moins catastrophique qu’il n’y paraît, Bheki Cele a finalement reconnu que « davantage de travail » sera nécessaire pour apporter un peu plus de sécurité au pays.

