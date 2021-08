Covid-19: la France place le Maroc et l'Algérie sur liste rouge

Les passagers non vaccinés en provenance de l'Algérie et du Maroc devront désormais s'isoler 10 jours à leur arrivée en France. AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

L'Algérie et le Maroc ont rejoint ce vendredi 20 août les pays classés sur la liste rouge par la France. Cette liste concerne les pays dans lesquels une « circulation active du virus est observée avec une présence de variants préoccupants ». Les personnes non vaccinées rentrant de ces deux pays devront présenter un motif impérieux, un test PCR de moins de 48 heures et devront s'isoler pendant dix jours.