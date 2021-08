Rwanda: le verdict du procès de Paul Rusesabagina repoussé au 20 septembre

Le verdict du procès de l'homme dont l'histoire a inspiré le film hollywoodien Hotel Rwanda a été repoussé. Connu pour avoir sauvé la vie d'un millier de personnes lors du génocide des Tutsi en 1994, Paul Rusesabagina a ensuite quitté le pays avant de passer dans l'opposition à Paul Kagame. Il y a un an, il a été arrêté, kidnappé même selon ses proches, et ramené à Kigali où il est depuis jugé pour terrorisme. Le verdict, très attendu, était prévu pour ce jeudi 19 août, mais il a été reporté au 20 septembre prochain.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

Le verdict du procès a été repoussé d'un mois à cause du volume conséquent du dossier, a indiqué la justice rwandaise. Un mois de délai donc avant d'être fixé sur le sort de Paul Rusesabagina, qui encourt la prison à vie, et de ses 20 co-accusés. Ils sont tous suspectés d'être liés au FLN, un groupe armé qui a revendiqué des attaques dans le sud du Rwanda en 2018. Il est considéré comme la branche armée du MRCD, la plateforme d'opposition de Paul Rusesabagina.

Depuis le début de ce procès-fleuve, qui comprend une cinquantaine de parties civiles et plus de 10 000 pages de documents, les proches de l'opposant dénoncent une parodie de justice et appellent à sa libération. La Belgique et le Parlement européen ont également exprimé des préoccupations sur les conditions de son arrestation et l'équité du procès.

Pas un procès équitable, selon Rusesabagina

Paul Rusesabagina, lui a nié toute implication dans les attaques qui ont fait une dizaines de morts au Rwanda, selon les autorités.

En mars, il a arrêté d'assister aux audiences, estimant qu'il ne bénéficierait pas d'un procès équitable. Depuis des mois, ses avocats assurent en tout cas que les autorités rwandaises empêchent la défense de lui amener des documents concernant la procédure.

►À lire aussi : Rwanda: de héros de Hollywood à prisonnier accusé de terrorisme, la chute de Paul Rusesabagina

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne