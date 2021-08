Sénégal: une coalition des partis d'opposition se profile pour les prochaines élections

Vue de Dakar, capitale du Sénégal Getty Images/David Else

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Les pions politiques sont en train de bouger dans le pays, six mois avant les élections locales de janvier 2022. Une coalition de l’opposition, qui comprend au moins le Pastef d’Ousmane Sonko, le Parti démocratique sénégalais de Karim Wade, le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) et Taxawu Dakar est en train de se former. Si les discussions sont en cours, aucune annonce officielle n’a encore été faite.