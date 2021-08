Éthiopie: l'USAID tire la sonnette d'alarme sur la crise alimentaire au Tigré

Service d'accueil pour les enfants souffrant de malnutrition, à l'Hôpital public général d’Adigrat, dans la région du Tigré, en Ethiopie. Mai 2021. © RFI/ Sébastien Németh

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pour la première fois depuis le début de la guerre, la province du Tigré va se retrouver sans stock de nourriture. C’est la directrice de l'USAID, l’agence humanitaire américaine, qui a tiré la sonnette d’alarme. La crise alimentaire n’a fait que s’empirer depuis deux mois et le blocus imposé par le gouvernement éthiopien sur le Tigré et ses six millions d’habitants. De son côté, Addis-Abeba s’est une nouvelle fois opposé à ces déclarations.