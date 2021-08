RDC: pollution des rivières Kasaï et Tshikapa: une mission humanitaire bientôt sur le terrain

Le drame s'est produit sur la rivière Kasaï, un affluent du fleuve Congo (image d'illustration). DR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est depuis fin juillet que les rivières Tshikapa, Kasaï, Fimi et Kwilu sont touchées par une importante pollution. Des poissons et les animaux aquatiques ont été retrouvés morts. Selon les autorités congolaises, cette pollution est due à l’activité d’une mine de diamant dans la province angolaise de Lunda Norte d’où le Tshikapa tire sa source. Selon le gouvernement, 13 des 18 zones de santé de la province du Kasaï sont impactées et plus de 950 000 personnes sont ainsi exposées.