Mali: les partis politiques prennent position sur le calendrier de la transition

Théoriquement, les élections présidentielles et législatives sont prévues fin février 2022. À cette date, la transition aussi doit prendre fin. Les rencontres et déclarations de partis politiques se multiplient, les prises de position sur la date du scrutin aussi. Il y a ceux qui insistent pour qu'il se tienne aux dates prévues, ce qui est également une exigence d'institutions sous-régionales et internationales et ceux qui ne seraient pas contre une prolongation de la transition.